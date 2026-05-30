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Ramsès Kefi: “Racconto la Francia delle banlieues ai margini della politica”

Ludovica Passeri

Ph. Philippe Matsas

Lo scrittore francese al suo esordio con "Quattro giorni senza mia madre", portato in Italia da Atlantide Edizioni, mette in scena un dramma familiare ambientato nella periferia di Parigi. "I quartieri popolari sono ancora ai margini del discorso pubblico. Scontano pregiudizi e semplificazioni. Nel mio romanzo si parla di donne forti, in contrapposizione con la solita narrazione maschiocentrica che si fa di questi luoghi", spiega

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