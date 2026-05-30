Ramsès Kefi: “Racconto la Francia delle banlieues ai margini della politica”
Lo scrittore francese al suo esordio con "Quattro giorni senza mia madre", portato in Italia da Atlantide Edizioni, mette in scena un dramma familiare ambientato nella periferia di Parigi. "I quartieri popolari sono ancora ai margini del discorso pubblico. Scontano pregiudizi e semplificazioni. Nel mio romanzo si parla di donne forti, in contrapposizione con la solita narrazione maschiocentrica che si fa di questi luoghi", spiega
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider