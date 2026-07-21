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Il rock argentino dopo i suoi giganti, la sfida della nuova generazione

Nicoletta Notari

Nicoletta Notari

©Getty

Per anni si è detto che il rock argentino fosse stato definitivamente superato dalla trap e dal pop urbano. Le classifiche sembravano confermarlo, mentre una nuova generazione di artisti conquistava il pubblico internazionale. Eppure, lontano dai grandi numeri dello streaming, il rock non è scomparso. Ha cambiato linguaggio, pubblico e luoghi di espressione, dando vita a una scena che guarda al futuro senza dimenticare l'eredità di Charly García, Soda Stereo e Indio Solari

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