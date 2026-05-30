La scuola è finita, perché non può più fare la scuola

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, con il suo sguardo sull’attualità ci aiuta a leggere il mondo che ci circonda. In questa puntata si riflette su una scuola che sembra aver perso autorevolezza e autonomia. "La scuola è finita perché è finita la passione intelligente per la norma, il no, il limite, il rispetto per l’autorità, il riscontro altrui, la fiducia, la solitudine dello studio, lo sforzo"