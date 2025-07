La pallavolista della Nazionale e ambassador di Mattel, che convive con il diabete di tipo 1, racconta cosa significa per lei la nuova bambola con microinfusore e sensore glicemico. Per i bambini può essere uno strumento di rappresentazione, per i genitori un aiuto nell’educazione alla diversità. “Per molte bambine non è semplice accettare questi dispisitivi sul corpo: il messaggio che porta questa Barbie è che la diversità non deve essere nascosta ma valorizzata"