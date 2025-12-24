Offerte Sky
Cosa ha di positivo (e negativo) l'accordo per finanziare l’Ucraina

Carlo Cottarelli

Economista
©Getty

L’accordo UE per finanziare l’Ucraina è solido, trasparente e sostenibile: costa poco rispetto al riarmo ed è il deterrente più efficace contro la Russia. Il vero rischio non è economico, ma politico e comunicativo, perché indebolisce i leader europeisti e rafforza i sovranismi

