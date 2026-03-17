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Dall’Afghanistan all’Iran, quanto approvano la guerra gli americani?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Solo il 41% degli americani approva la guerra contro l’Iran: il livello più basso all’inizio di un conflitto negli ultimi cento anni. A differenza di guerre passate, da Pearl Harbor all’Afghanistan, oggi pesano polarizzazione politica, scarsa preparazione dell’opinione pubblica e la delusione di parte dell’elettorato di Trump

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