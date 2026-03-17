Il modo in cui guardiamo alle Paralimpiadi è cambiato
Da "supereroi" a sportivi come tutti gli altri. Il modo in cui raccontiamo gli atleti paralimpici è cambiato, insieme a come percepiamo le persone con disabilità. "La disabilità è una condizione normale - spiega Francesca Perna, responsabile della comunicazione del Comitato Italiano Paralimpico - e come tale deve essere trattata. I nostri atleti non sono supereroi, ma sportivi con tutto il diritto di gareggiare e vincere"
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