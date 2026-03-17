Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Sport

Il modo in cui guardiamo alle Paralimpiadi è cambiato

Benedetta Macchini

Da "supereroi" a sportivi come tutti gli altri. Il modo in cui raccontiamo gli atleti paralimpici è cambiato, insieme a come percepiamo le persone con disabilità. "La disabilità è una condizione normale - spiega Francesca Perna, responsabile della comunicazione del Comitato Italiano Paralimpico - e come tale deve essere trattata. I nostri atleti non sono supereroi, ma sportivi con tutto il diritto di gareggiare e vincere"

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ