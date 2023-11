Diabete di tipo 1, Ambrosini: "Abbiamo bisogno di una cura definitiva"

Alessandro ha tre anni. Da un anno indossa 24 ore al giorno due dispositivi: un microinfusore, che serve a erogare l’insulina per permettergli di vivere, e un sensore di monitoraggio continuo della glicemia, per controllare costantemente il valore del glucosio nel suo sangue - e che suona quando si alza o si abbassa troppo. Alessandro ha il diabete di tipo 1, una patologia cronica di origine autoimmune ancora poco conosciuta e spesso confusa con quello di tipo 2, detto anche “alimentare”, e che insorge in età avanzata. In Italia di diabete di tipo 1 soffrono circa 180 mila persone (rappresenta il 10% dei casi di diabete), e a un secolo dalla scoperta dell’insulina - che va somministrata per via esterna perché non viene più prodotta dal pancreas - non esiste ancora una cura. I pazienti sono costretti a un controllo costante della glicemia, 24 ore al giorno. E nel caso dei piccolissimi, sono i genitori a dover imparare in fretta la gestione al momento dell'esordio della malattia, in una fase emotivamente difficile, spesso complicata dal rifiuto di una diagnosi senza data di scadenza.

Il padre di Alessandro è Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, che a marzo ha raccontato pubblicamente le difficoltà che ha comportato nella sua vita e in quella della moglie Paola un esordio di diabete in un bambino così piccolo. “La mia vita e quella della mia famiglia sono state letteralmente sconvolte dalla malattia di nostro figlio più piccolo. Una malattia che, anche se non si vede, può avere delle conseguenze gravissime", ha detto in un video realizzato insieme a Fondazione Italiana Diabete, con cui Ambrosini da mesi si impegna nella raccolta fondi per trovare una cura. In occasione del 14 Novembre, Giornata Mondiale del diabete, Sky TG24 lo ha incontrato. Perché parlare di diabete infantile può portare a riconoscere i sintomi e portare a diagnosi tempestive.



Come è avvenuto l’esordio di Alessandro?

Era settembre 2022, aveva due anni e mezzo. Aveva i classici sintomi tipici del diabete di tipo 1: faceva tantissima pipì, aveva molta sete, aveva perso peso. Per fortuna mia moglie ha saputo riconoscerli. Dopo cinque giorni che notava che il pannolino di nostro figlio era colmo di pipì ha allertato la pediatra. E poi siamo corsi in ospedale. Per fortuna ce ne siamo accorti in tempo e abbiamo evitato il peggio: Alessandro ci è entrato camminando sulle sue gambe. La sua glicemia era molto alta, ma era cosciente.



In quel momento cosa sapevi del diabete di tipo 1?

Assolutamente nulla, neanche che potesse venire ai bambini così piccoli. Quando mia moglie vedendo il valore della glicemia è scoppiata a piangere io non avevo ancora compreso cosa stava succedendo, ho minimizzato. Poi piano piano in ospedale ho iniziato a capire qualcosa in più, e soprattutto mi sono reso conto che il periodo di ricovero era un periodo di “scuola”, un training per capire come gestire la patologia, non un periodo di cura. Perché una cura appunto non esiste ancora. E l’unica soluzione possibile è imparare a conviverci.