Health, l’approfondimento su salute e sanità di Sky TG24

Si chiama Health la nostra nuova trasmissione dedicata ai temi di salute: la sanità, le cure innovative, lo stato della ricerca, il benessere e gli sviluppi digitali. E la partenza dello spazio di approfondimento di Sky TG24 sarà arricchito da un’altra novità editoriale, Pillole di Ricerca. Dalla prestigiosa Università di Pavia lo storico della medicina Andrea Grignolio, che il pubblico di Sky Tg24 conosce per le Pillole di Vaccino andate in onda durante i momenti più duri della pandemia da Covid 19, ci accompagnerà alla scoperta delle più innovative terapie per affrontare quattro specifici tumori. “L’importanza del vaccino” è il titolo della Pillola di Ricerca dedicata al tumore al collo dell’utero; “Il futuro degli anticorpi” quella sul mieloma multiplo; “La consulenza genetica e l’immunoterapia” è il titolo della Pillola di Ricerca dedicata alle cure per il tumore al seno e infine “Le terapie mirate” quello scelto per l’ultima delle quattro puntate dedicata al tumore del polmone. Un linguaggio semplice per un racconto efficace, per apprezzare gli importanti traguardi raggiunti dalla scienza.

Se c’è una conseguenza positiva – l’unica – che la pandemia ha provocato è aver rimesso al centro della vita di tutti la salute. Anche chi vive di pane ed economia si è dovuto arrendere all’evidenza che tutto si blocca di fronte a un’emergenza di salute pubblica. Esattamente come accade in una famiglia quando una malattia seria fa il suo ingresso in casa. Non è mai solo la persona che riceve una diagnosi a vacillare, ma tutte le persone vicine. La vita cambia per chi deve accettare la malattia e sarà costretto a mutare, se necessario, le proprie abitudini e la routine quotidiana, ma anche per chi – familiari o amici – è chiamato ad aiutare in un percorso che può essere pieno di buche e ostacoli. Health nasce alla luce di tutte le lezioni che la pandemia ci ha insegnato e con l’esigenza di non disperderne il significato.

Appuntamento ogni domenica dalle 9.30

Questa nuova trasmissione settimanale - che andrà in onda tutte le domeniche dalle 9.30 – avrà sempre come priorità, com’è nel DNA di Sky TG24, le notizie. Tutte le novità legate alla salute e alla sanità, per spiegare con chiarezza temi spesso complessi, per raccontare testimonianze di chi le patologie le studia in laboratorio, le cura nelle corsie degli ospedali oppure le vive sulla propria pelle: scienziati, medici, pazienti, caregiver. Ma attenzione, Health parlerà a tutti, non solo ai diretti interessati. Quante volte sentiamo dire: “Di questa malattia non sapevo nulla, neppure come si pronunciasse, finché non l’hanno diagnosticata a me e ho dovuto imparare tutto”. Si può parlare di malattie diffuse o piuttosto di patologie rare superando la solita narrazione. Crediamo che la sclerosi multipla non vada più raccontata attraverso le immagini dei pazienti in sedia a rotelle. Le donne che ricevono diagnosi di tumore al seno metastatico non vogliono essere più rappresentate come guerriere che hanno una battaglia da combattere. E’ ora di spingersi più avanti e il nostro faro diventerà la ricerca e gli straordinari traguardi raggiunti negli ultimi anni nella diagnosi e cura delle malattie, le terapie innovative in grado di assicurare il miglioramento della qualità della vita nonostante diagnosi complicate. Ci occuperemo anche di benessere, cercando di fare largo alle notizie vere, smascherando quelle false e vi racconteremo anche gli sviluppi digitali nel campo della sanità. Health sarà il luogo giusto per conoscere meglio il mondo della salute e della sanità, le eccellenze del nostro Paese ma anche le criticità, per comprendere temi spesso complicati, per cercare risposte, ma soprattutto per innamorarsi della ricerca.