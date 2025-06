Le migliori creme solari secondo la classifica di Altroconsumo

La buona notizia è che quasi tutti i prodotti forniscono realmente un livello di protezione in linea con quanto dichiarato in etichetta, a eccezione di uno: Bilboa Coccobello Olio Spray Spf 30, che non raggiunge il livello minimo richiesto per poter dichiarare un fattore di protezione 30. Di fatto, secondo le prove di laboratorio realizzate da Altroconsumo, questo prodotto ha un livello di protezione inferiore rispetto a quello indicato in etichetta, che è rispettivamente 30 SPF e 50 SPF. Ciò non significa che non protegge ma che lo fa meno di quanto promesso.