La campagna di Durex: nuovi prodotti per diffondere consapevolezza

Un giovane su quattro non utilizza il preservativo, percepito come un ostacolo al piacere e come un intralcio alla libera intimità. Tra gli adulti i numeri sono leggermente diversi, ma sono comunque in molti – una persona su tre - a evitare il preservativo. È quanto è emerso dai dati relativi al 2024 raccolti dall’Osservatorio Durex Giovani e Sessualità, realizzato in collaborazione con Skuola.net, e dalla ricerca Durex Global Sex Survey. Eppure il preservativo non dovrebbe essere visto ancora oggi come un nemico del piacere: non solo è l’unico metodo per prevenire le infezioni sessualmente trasmissibili, recentemente di nuovo in aumento, ma è anche uno strumento di consapevolezza e di rispetto verso il proprio partner.