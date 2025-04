Health, test genomici: perché rivoluzionano trattamento tumore seno

È il primo studio di costo della patologia sul carcinoma mammario, condotto da ALTEMS (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma) ad evidenziare dati rivoluzionari che potrebbero cambiare il trattamento del carcinoma mammario. I test genomici non solo evitano un numero considerevole di chemioterapie inutili nelle donne affette da tumore del seno, ma portano anche a una significativa riduzione dei costi per il Sistema Sanitario Nazionale, la società e i caregiver. ( HEALTH, GUARDA LA PUNTATA )

Di cosa si tratta

Ma cosa sono esattamente i test genomici? Questi test analizzano il DNA di un individuo per identificare variazioni genetiche che possono influenzare la risposta al trattamento o la predisposizione a determinate malattie. In pratica, i test genomici esaminano il patrimonio genetico per prevedere la suscettibilità a determinate patologie, guidare i piani di trattamento e valutare la risposta ai farmaci. Lo studio - presentato al convegno nazionale Next Perspectives, dalla costellazione dei sistemi sanitari regionali ad un nuovo scenario di applicazione dei test genomici in Italia - ha dimostrato che l'impiego di questi test può ridurre la spesa sanitaria e sociale da 2.106 a 906 euro, con un risparmio di 1.200 euro per singolo paziente. Complessivamente, si stima una riduzione dei costi da 53.517.836 a 23.044.420 euro, con un risparmio totale di oltre 30 milioni di euro.

Le prospettive

Questi test genomici, destinati a entrare nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), saranno presto accessibili a tutte le pazienti che ne potrebbero beneficiare. Questo rappresenta un passo importante verso una gestione più mirata e sostenibile del carcinoma mammario, offrendo alle donne una speranza concreta di evitare trattamenti invasivi e migliorare la qualità della vita. La strada verso una medicina personalizzata e sostenibile sembra sempre più vicina, grazie a queste innovazioni che promettono di rivoluzionare il modo in cui affrontiamo il carcinoma mammario. Le donne italiane possono guardare al futuro con maggiore fiducia, sapendo che la scienza sta lavorando per offrire soluzioni sempre più efficaci e meno invasive.