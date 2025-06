Allarme salmonella, ritirati cioccolatini di vari marchi: ecco quali

Il richiamo da parte dell'azienda Golosità dal 1885 Srl con sede a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute nell'apposita sezione. I prodotti interessati, non vanno consumati ma restituiti al punto vendita

Dodici lotti di tartufi dolci venduti con i marchi Sal de Ibiza, Viani e Antica Torroneria Piemontese, sono stati richiamati in via precauzionale da parte del produttore per la presunta presenza di salmonella. Il richiamo da parte dell'azienda Golosità dal 1885 Srl con sede a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute nell'apposita sezione. I prodotti interessati, non vanno consumati ma restituiti al punto vendita.