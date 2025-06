Estate 2025, quali farmaci portano in vacanza 9 italiani su 10

La ricerca Assosalute-Human Highway, condotta da Assosalute in collaborazione con Human Highway, evidenzia che a portare con sé i medicinali durante le vacanze sono soprattutto le donne e gli over 55. Il 26% delle donne, in particolare, mette in valigia più di 4 medicinali da banco. Mentre gli over 55, più attenti e previdenti anche in vacanza, ripongono nello zaino almeno 3 farmaci di automedicazione.

