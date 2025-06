Estate 2025, verso il sorpasso dei turisti stranieri: i dati

L’indagine, condotta per l'associazione Cst - Centro Studi Turistici di Firenze, ha preso in esame i portali delle principali agenzie di viaggio online e un campione di 1.489 strutture ricettive, tra alberghiere ed extralberghiere. Ad aver spinto il comparto in occasione della Festa della Repubblica sono soprattutto le presenze di stranieri nelle città d’arte e nelle località di lago, dal Garda al Lario e al Maggiore