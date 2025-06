Vaccino Hiv, terapia contro l'Aids approvata dalla Fda negli Usa

Se somministrato per iniezione due volte l'anno, il farmaco ha dimostrato un'efficacia di oltre il 99,9% nel prevenire il contagio negli adulti e negli adolescenti, talmente alta da poter essere considerato funzionalmente simile a un vaccino. A frenare gli entusiasmi per il Lenacapavir è il prezzo. Sebbene la società non abbia rivelato i dettagli, gli analisti stimano che il prezzo di lancio negli Stati Uniti potrebbe raggiungere i 25.000 dollari all'anno

Via libera dalla Food and Drug Administration (Fda) statunitense al Lenacapavir (che sarà commercializzato con il nome di Yeztugo), il farmaco prodotto dalla Gilead Sciences che si somministra solo due volte l’anno e potrebbe segnare un punto di svolta nella lotta all’Aids. È la prima terapia di profilassi pre-esposizione (PrEP) al mondo con questa durata d’azione e per molti rappresenta l’avanzamento più significativo nella prevenzione dell’Hiv dagli anni ’80. Science, nel 2024, aveva definito il farmaco “la cosa più vicina a un vaccino contro l’Hiv” mai realizzata. L’efficacia mostrata nei trial clinici è significativa: due studi condotti in Sudafrica e Uganda su oltre 5.000 giovani donne e adolescenti sessualmente attive hanno mostrato zero nuove infezioni tra coloro che hanno ricevuto l’iniezione semestrale. “Questo farmaco - ha dichiarato Greg Millett, direttore delle politiche pubbliche di amfAR, la Fondazione per la ricerca sull’Aids - potrebbe davvero porre fine alla trasmissione dell’Hiv”.