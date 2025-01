Health, gli approfondimenti con il network Prevenzione e Salute

Il network PreSa (Prevenzione e Salute) e il programma dedicato alla salute di Sky TG24 lavorano insieme per creare spazi di approfondimento. Il network nasce dalla sinergia tra mondo dei media, mondo accademico, associazioni di pazienti e società scientifiche per promuovere la cultura della prevenzione attraverso un'informazione chiara e autorevole in campo sanitario e scientifico

Health, il programma di Sky TG24 dedicato alla nostra salute e il network PreSa (Prevenzione e Salute) lavorano insieme per dedicare spazi di approfondimento a tematiche rilevanti e di interesse. Il network nasce dalla sinergia tra mondo dei media, mondo accademico, associazioni di pazienti e società scientifiche per promuovere la cultura della prevenzione attraverso un'informazione chiara e autorevole in campo sanitario e scientifico.

L’innovazione sanitaria è un processo dinamico e continuo che abbraccia una vasta gamma di tecnologie, pratiche cliniche, politiche e modelli di governance; il suo potenziale trasformativo ne fa un pilastro essenziale della transizione sanitaria in atto, una vera e propria rivoluzione nel modo in cui vengono concepiti ed erogati i servizi sanitari. Tali cambiamenti sistemici influenzano, e influenzeranno, l'intero ecosistema sanitario, e condurranno a sfide sempre più complesse che richiederanno strategie intersettoriali e intergovernative a lungo termine, al fine di valorizzare le risorse e garantire la massima accessibilità possibile all’innovazione. La Fondazione Mesit (Medicina Sociale e Innovazione Tecnologica) ha presentato Health Innovation Show 2024, la seconda edizione del roadshow annuale ideato per diffondere il valore dell’innovazione sanitaria. Ospiti: Marco Trabucco Aurilio - Presidente Fondazione Mesit, Marcello Cattani - Presidente Farmindustria, Francesco Saverio Mennini - Capo Dipartimento della Programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale, Ministero della Salute e Mara Campitiello - Capo Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie, Ministero della Salute.

Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva

15 Dicembre 2024

La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è una malattia respiratoria cronica caratterizzata da un’ostruzione persistente del flusso d’aria nei polmoni. Questa condizione è progressiva e può peggiorare nel tempo, rendendo sempre più difficile la respirazione. La BPCO è principalmente causata dal fumo di tabacco, ma anche l’esposizione a inquinanti atmosferici, polveri industriali e fumo passivo possono contribuire allo sviluppo della malattia. Si tratta di una malattia che ha un forte impatto sulla salute e sulla qualità di vita dei pazienti, un vero e proprio problema di sanità pubblica. Con 3,2 milioni di morti ogni anno, la BPCO è la terza causa di morte a livello globale, ma non è ancora considerata una priorità per la salute pubblica. Secondo i dati ISTAT, in Italia la BPCO colpisce il 5,6% degli adulti, ovvero circa 3,5 milioni di persone. La malattia è responsabile del 55% dei decessi per malattie respiratorie. Un primo passo per gestire correttamente la BPCO è, per i fumatori, smettere di fumare, essenziale per rallentare la progressione della malattia. Le attuali terapie inalatorie standard (broncodilatatori e corticosteroidi) possono aiutare i pazienti a gestire i sintomi, ma fanno poco per affrontare l'infiammazione polmonare cronica sottostante. Si attende quindi l’autorizzazione di nuove terapie biologiche, che potranno dare un contributo significativo per il trattamento di pazienti con una patologia da moderata a grave e determinate caratteristiche infiammatorie. Ospiti: il Professor Claudio Micheletto, Direttore Pneumologia Azienda Ospedaliera Universitaria Verona e la Dottoressa Deborah Diso, referente Progetti Istituzionali Associazione pazienti Respiriamo Insieme.