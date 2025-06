Lotti di fette biscottate ritirate da supermarket, rischio micotossine

Il ministero della Salute ha disposto il ritiro di alcuni prodotti commercializzati con i marchi Coop e La Frumenteria, segnalati sul portale ufficiale della sicurezza alimentare per un potenziale rischio chimico. Il deossinivalenolo è una tossina prodotta da funghi che possono contaminare i cereali e, se assunta in quantità elevate e continuative, può causare disturbi gastrointestinali, problemi al fegato e ai reni, nonché indebolimento del sistema immunitario

Anche le fette biscottate finiscono al centro di un’allerta sanitaria. Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro urgente di alcuni lotti di fette biscottate integrali prodotte dall’azienda DPG Srl nello stabilimento di Andezeno (Torino). I prodotti, commercializzati con i marchi Coop e La Frumenteria, sono stati segnalati sul portale ufficiale della sicurezza alimentare per un potenziale rischio chimico. Alla base del provvedimento c'è la presenza di deossinivalenolo (DON), una micotossina che supera i limiti consentiti nella farina integrale di grano tenero utilizzata per la produzione.

Micotossine pericolose: cosa sono e quali sono i lotti coinvolti

Il deossinivalenolo è una tossina prodotta da funghi che possono contaminare i cereali e, se assunta in quantità elevate e continuative, può causare disturbi gastrointestinali, problemi al fegato e ai reni, nonché indebolimento del sistema immunitario. Sebbene non sia classificata come cancerogena, l’Airc avverte che può interagire con altre tossine, amplificandone gli effetti nocivi.

I lotti soggetti a richiamo includono confezioni da 1 kg e da 120 g distribuite da Coop e La Frumenteria, con date di scadenza tra aprile e maggio 2026.

Ecco il dettaglio: per la Coop fette biscottate con farina integrale e olio di semi di girasole alto oleico con lotto 14E25 con data di scadenza maggio 2026, confezioni da 1 kg. Confezione flow pack da 120 g: lotti 16D25 e 17D25, con termine di conservazione aprile 2026; per La Frumenteria fette biscottate con farina integrale-ritagli - fette biscottate ritagli integrali ricche di proteine in confezioni da 1 kg, con lotto 12E25 in scadenza maggio 2026 e lotti 16D25, 17D25 e 30D25 in scadenza aprile 2026, oltre alle fette biscottate ritagli integrali ricchi in proteine.

Chi avesse acquistato questi prodotti è invitato a non consumarli e a restituirli al punto vendita per ottenere il rimborso.