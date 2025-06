Giornata mondiale dei donatori di sangue, i dati e le iniziative

Istituita nel 2005 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la ricorrenza punta a sottolineare l'importanza delle donazioni di sangue e plasma. Per l'occasione, Avis Nazionale ha lanciato la campagna “Dona il sangue, dona il plasma. Insieme salviamo vite” e ha organizzato eventi in tutta Italia ascolta articolo

Oltre 1 milione e mezzo di persone donano il sangue in Italia. Nei primi mesi del 2025, però si è registrato un leggero calo nella raccolta di sangue, con una riduzione delle unità di globuli rossi prodotte rispetto all'anno precedente. La raccolta di plasma, invece, è positiva, superando il totale del primo quadrimestre del 2024. Oggi, 14 giugno, in tutto il mondo si celebra la Giornata mondiale dei donatori di sangue che, istituita nel 2005 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, punta a sensibilizzare la popolazione sull'importanza delle donazioni di sangue e plasma. La data scelta per questa ricorrenza non è casuale: il 14 giugno 1868 nacque a Baden Karl Landsteiner, medico, biologo e fisiologo austriaco, naturalizzato statunitense, che scoprì i gruppi sanguigni e, insieme ad Alexander Wiener, identificò il fattore Rh. Le donazioni di sangue in Italia Stando ai dati forniti dal Ministero della Salute, nel primo quadrimestre del 2025, si sono registrate 820.150 unità prodotte, con una diminuzione del 4,1% rispetto al periodo gennaio-aprile 2024. Le Marche sono la regione che ha prodotto più unità di globuli rossi ogni 1.000 abitanti.

Chi può donare? Per donare il sangue cccorre aver compiuto 18 anni, pesare almeno 50 Kg ed essere in buone condizioni di salute. Si può donare sangue intero (globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine) oppure plasma, fino al raggiungimento di 70 anni (a discrezione del medico). Prima donazione entro 65 anni. Come si svolge la donazione? La donazione è preceduta da una visita medica ed esami specifici per valutare l'idoneità del candidato. L'aspirante donatore riceverà successivamente una lettera di idoneità e la convocazione alla prima donazione che dovrà essere effettuata su prenotazione. Quando si può donare? Gli uomini e le donne non in età fertile possono donare sangue fino a 4 volte l'anno. Le donne in età fertile, fino a 2 volte l'anno. Tra una donazione di sangue e la successiva devono trascorrere almeno 90 giorni, tra una donazione di sangue e una di plasma o tra due donazioni di plasma almeno 30 giorni. Sono consentite complessivamente fino a 6 donazioni all'anno tra sangue (massimo 4) e plasma.

L'impegno di Avis "Dona il sangue, dona il plasma. Insieme salviamo vite". È questo lo slogan che AVIS Nazionale ha scelto per il suo manifesto in vista della prossima Giornata mondiale del donatore. Un invito che riprende il claim ufficiale proposto dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) "Give blood, give hope: together we save lives" (in italiano "Dona sangue, dona speranza: insieme salviamo vite").