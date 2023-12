Educazione del Sangue, cortometraggio per sensibilizzare i giovani

Il Ministero della Salute ha presentato il trailer del cortometraggio effettuato in VFX L'Educazione del sangue, realizzato nell'ambito della campagna Dona Vita Dona Sangue, diretto dal 23enne Simone Manzi. Il progetto, la cui seconda tappa è stata fortemente voluta dall'imprenditrice Lorena Rutigliano per Campioni per la Salute, è destinato alla sensibilizzazione di un pubblico ben preciso, ovvero i giovani tra i 10 e i 14 anni, in grado di riportare correttamente il messaggio positivo della donazione all'interno delle proprie famiglie.

Il corto

Il cortometraggio, diretto da Simone Manzi, vede la partecipazione del campione olimpico Luigi Busà, medaglia d'oro nel karate, specialità kumite a Tokyo 2020. I visual effects sono stati ideati, elaborati e realizzati dalla squadra capitanata da Federico Manzi, fratello 20enne del regista ed astro nascente della FX. Il cortometraggio parte da un'immaginaria aula universitaria dove a studiare gli umani troviamo una moltitudine di gocce di sangue. Tra di loro, due gocce saranno inviate sulla terra a scoprire le proprie radici: l'umano che per la prima volta le ha generate. Pur trattandosi di un vero eroe (l'olimpionico Luigi Busà) le due gocce scopriranno che il sangue si rigenera e che non esiste alcuna differenza. L'uso di VFX mira a coinvolgere e aggregare il target dei giovani studenti, un gruppo demografico fondamentale per garantire un costante flusso di donazioni di sangue in ambito familiare. La strategia mira a creare un ambiente inclusivo e accogliente per tutti. Attraverso questo approccio, il progetto offre numerose opportunità per l'engagement del pubblico e la crescita personale.

Il progetto

Campioni per la Salute è un progetto che mira a sfatare i miti sulla donazione del sangue e a sensibilizzare il pubblico sull'importanza di questo atto altruistico. Il progetto è presentato in collaborazione con il Ministero della Salute e il CNS (Centro Nazionale Sangue), due entità di grande rilievo nel panorama sanitario italiano. L'Educazione del Sangue è solo la prima tappa di un percorso che vedrà "Campioni per la Salute" impegnato a promuovere la donazione del sangue in tutta Italia. Il progetto, infatti, prevede una serie di iniziative, tra cui eventi, incontri e campagne social, che saranno rivolte a un pubblico sempre più ampio.