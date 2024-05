1 maggio, eventi e manifestazioni in tutta Italia. LIVE

Il "pacchetto lavoro" del governo Meloni è "solo propaganda", dice a Repubblica il leader della Cgil Maurizio Landini. "Siamo agli ennesimi interventi spot - prosegue- Nessuna misura strutturale per contrastare la precarietà e la povertà, per la salute e sicurezza, per aumentare i salari. Nulla su politiche fiscali e industriali o per favorire la piena e stabile occupazione. Gli sgravi per le assunzioni avulsi da serie politiche industriali da soli non creano nuovi posti di lavoro". "Le lavoratrici e i lavoratori non hanno bisogno di propaganda - sostiene Landini - ma di aumentare realmente i salari e non di marchette elettorali. Servono interventi strutturali a partire dal rinnovo dei contratti collettivi e di adeguati finanziamenti per i contratti dei pubblici. Occorre poi una vera riforma fiscale che combatta l'evasione, che prenda le risorse dove sono, tassi profitti, extraprofitti e rendite, e non lasci tutto il peso del fisco sulle spalle di dipendenti e pensionati. I lavoratori hanno bisogno di un governo che garantisca diritti e tutele 365 giorni l'anno, non di uno spot il Primo Maggio".