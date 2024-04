Primo maggio, cortei e manifestazioni per la Festa dei Lavoratori

Cortei, musica, confronti e dibattiti in tantissime città italiane. Cgil, Cisl, Uil hanno scelto Monfalcone in Friuli Venezia Giulia, per la tradizionale manifestazione nazionale che si terrà a partire dalle 10 in piazza della Repubblica ascolta articolo

Cortei, musica, confronti e dibattiti in tantissime città italiane. Da nord e sud Italia anche nel 2024 il Primo Maggio sarà celebrato in tantissime piazze. Per celebrare la Festa dei Lavoratori, dedicata quest'anno all’Europa, i principali sindacati italiani, Cgil, Cisl e Uil, hanno scelto Monfalcone, in Friuli Venezia Giulia, per la tradizionale manifestazione nazionale, che si terrà a partire dalle 10,00 in piazza della Repubblica. Mentre Confsal per la “sua” Festa del Lavoro ha invece scelto Napoli, dove dalle 10, in Piazza del Plebiscito, è in programma l’incontro “1° Maggio 2024: + Dignità al Lavoro, + Salute e Sicurezza, + Equità retributiva, + Sviluppo e Occupazione”. Ma tantissime manifestazioni sono in programma in tutta Italia. Ecco alcune delle principali iniziative organizzate da Cgil, Cisl e Uil nella Penisola.



Lo slogan 2024 e il programma della manifestazione nazionale “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”. È lo slogan scelto da Cgil, Cisl, Uil per celebrare quest’anno il Primo Maggio, dedicato “al ruolo strategico dell’Europa quale costruttrice di pace, lavoro e giustizia sociale, in un momento storico attraversato da molte crisi, ambientali, sociali, fino alle troppe guerre ancora in corso”. La manifestazione nazionale si terrà nella città di Monfalcone, in provincia di Gorizia, a partire dalle 10, e prevederà gli interventi di delegate e delegati, pensionate e pensionati, per poi concludersi con il comizio dei tre segretari generali delle tre principali confederaizoni, PierPaolo Bombardieri, Luigi Sbarra, Maurizio Landini.

Concertone al Circo Massimo di Roma

A Roma avrà luogo il tradizionale Concertone del Primo Maggio che per la prima volta, a causa dei lavori programmati per il Giubileo, si trasferirà al Circo Massimo. La famosa kermesse canora ad ingresso libero, promossa da Cgil, Cisl, Uil e organizzata da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli, vedrà protagonisti circa 50 artisti rappresentativi della musica italiana. A condurre le danze sul palco saranno due artisti d’eccezione Noemi ed Ermal Meta. Mentre la prima parte dello show, che inizierà alle 13.15 e perdurerà per oltre 10 ore, sarà affidata a BigMama. Corteo e musica a Milano

A Milano, è, invece, in programma un corteo del Primo Maggio, sempre dedicato all’Europa, in partenza alle 9 da corso Venezia. Poi il corteo arriverà alle 12 in piazza Scala, dove si terrà il concerto conclusivo di Omar Pedrini e della sua band. Prima, però, ci saranno gli interventi conclusivi dei segretari generali milanesi dei sindacati confederati: Luca Stanzione per la Cgil, Carlo Gerla della Cisl e Enrico Vizza della Uil.

Corteo anche a Verrés Come ormai da tradizione, in Valle d'Aosta, le celebrazioni per la Festa dei Lavoratori andranno in scena a Verrès. Il programma prevede il ritrovo alle 10 in piazza Fiorìn, con partenza del corteo diretto al Monumento ai caduti, davanti al municipio, per la deposizione dei fiori. Alle 11.30 si svolgeranno i discorsi ufficiali. Per le organizzazioni sindacali interverrà Vilma Gaillard, segretaria generale Cgil Valle d'Aosta. In Basilicata celebrazioni a Villa d'Agri

In Basilicata, invece, Cgil, Cisl, Uil hanno deciso di celebrare il Primo Maggio a Villa d'Agri. Saranno "sviluppo, transizione energetica, progresso economico e sociale delle aree interne" i temi alla base della celebrazione, che riprende lo slogan nazionale “Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”. Alla manifestazione interverranno, tra gli altri, i segretari generali Vincenzo Tortorelli (Uil), Vincenzo Cavallo (Cisl), Fernando Mega (Cgil). Tanti cortei in Toscana

Tantissime sono anche le iniziative in programma in Toscana, con cortei organizzati in mattinata in quasi tutte le principali città. Nel capoluogo toscano, alle 17, è in programma una passeggiata nella Firenze del lavoro, a cui seguirà un aperitivo con musica e laboratori per bambini, oltre a un incontro alla Camera del Lavoro e a un concerto in serata.

A Torino corteo e comizio in piazza San Carlo

A Torino, come ormai da tradizione, Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato un corteo che percorrerà le principali vie delle città. Il ritrovo è fissato alle 9, in piazza Vittorio Veneto, e toccherà Lungo Po Cardona, Corso San Maurizio, Viale dei Partigiani, Piazza Castello e Via Roma. Alle 11, è poi in programma un comizio in Piazza San Carlo. Corteo anche a Trieste

In Friuli Venezia Giulia, oltre alla manifestazione nazionale di Monfalcone, la Cgil di Trieste ha organizzato iniziative in diverse altre città "per riaffermare la necessità di costruire un Paese e un'Europa in cui il lavoro torni a essere elemento centrale e di riferimento nelle agende dei governi e delle forze politiche, insieme ai temi di una maggior giustizia sociale e della pace, perché la guerra non torni uno strumento per risolvere le controversie tra i Paesi”. A Trieste, il ritrovo, sarà in Campo San Giacomo, con partenza del corteo alle 9, a cui seguirà un comizio conclusivo. Confermate anche le manifestazioni di Muggia e Aurisina, sempre in mattinata. A Taranto il Concertone contro i “tempi bui” A Taranto, infine, andrà in scena il tradizionale Concertone del primo maggio “Libero e Pensante”. Un evento che, come riferito dai direttori artistici Antonio Diodato, Roy Paci e Michele Riondino, "vuole essere più che mai un grido di resistenza, presenza civica, vicinanza ai movimenti che lottano ogni giorno”. Sul palco ci esibiranno a partire dalle 14, tantissimi artisti di fama nazionale e internazionale, tra cui anche Brunori Sas, Serena Brancale, Cristiano Cosa, Valerio Lundini e I VazzaNikki, Mannarino, Marlene Kuntz e Francesca Michielin. Sarà una maratona di 12 ore, condotta da Valentina Petrini, Andrea Rivera, Martina Martorano e Serena Tarabini. Special guest sarà la Uno Maggio Orchestra, una "super band" creata per l'occasione.



Special guest sarà la Uno Maggio Orchestra, una "super band" creata per l'occasione.