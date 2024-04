Concerto del 1° maggio a Roma, annunciati i primi artisti

Un cast stellare e una conduzione d'eccezione per l'edizione 2024 del Concerto del Primo Maggio, che si terrà al Circo Massimo. Achille Lauro , Coez, Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Dargen D'Amico, La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Piero Pelù e Rose Villain sono solo alcuni dei primi nomi annunciati per il Concertone. A questi si aggiungeranno altri artisti che verranno annunciati nelle prossime settimane.

Noemi e Ermal Meta alla conduzione

A condurre il Concertone 2024 saranno Noemi ed Ermal Meta, pronti a dare voce ai temi sociali e a presentare i tanti artisti che si alterneranno sul palco. A Noemi e Ermal Meta si aggiunge BigMama, che condurrà la prima parte del Concertone dalle ore 13.15 (in esclusiva per Rai Play) Il concerto Sarà come sempre a ingresso libero e sarà trasmesso a partire dalle ore 15.15 e fino alle ore 00.15 (con una pausa dalle ore 19.00 alle ore 20.00 per le edizioni dei telegiornali) in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 e sarà in onda su RaiPlay e Rai Italia.