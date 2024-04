Piero Pelù, il nuovo album "Deserti" fuori dal 7 giugno e tour estivo

Dopo un lungo di silenzio forzato a causa di problemi legati all'acufene, Piero Pelù torna finalmente sulla scena musicale con un nuovo album e un tour estivo. Il cantautore toscano ha annunciato, infatti, l'uscita di "Deserti", il suo decimo album in studio, in arrivo il 7 giugno su Epic Records/Sony Music Italy.

"Novichok" è stata registrata in un luogo speciale per Pelù: la cantina di via De' Bardi a Firenze, dove i Litfiba, la storica band di cui Pelù è stato frontman, sono nati e hanno mosso i primi passi. Un omaggio alle sue origini e un ritorno alle radici del suo rock.

Il "Deserti Tour" porta Pelù in giro per l'Italia

Per vedere Piero Pelù dal vivo dovremo attendere qualche mese: il “Deserti Tour 2024” avrà inizio il 29 giugno da Spilimbergo (PN) e terminerà a settembre, ma sarà un’occasione imperdibile per ascoltare il nuovo disco dal vivo. Sul palco, il rocker toscano sarà accompagnato da una band di super musicisti del calibro di Giacomo Castellano "Castillo" alla chitarra, Luca Martelli "Mitraglia" alla batteria e Max Gelsi "Sigel" al basso. Una formazione d'eccezione per un grande ritorno che si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell'estate 2024.



Ecco il calendario completo:



29 giugno – Spilimbergo (PN) – Arena la Favorita

26 luglio – Castiglione del Lago (PG) – Lacustica

27 luglio – Porto Recanati (MC) – Arena Beniamino Gigli

9 agosto – Asiago (VI) – Piazza Carli

16 agosto – Noto (SR) – Scalinata della Cattedrale

18 agosto – Bagheria (PA) – Go Green Festival (cambiato dal 17 al 18 agosto)

20 agosto – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival

22 agosto – San Pancrazio Salentino (BR) – Forum Eventi

24 agosto – Veroli (FR) – Tarantelliri Festival

13 settembre – Crenobbio (CO) – Lake Sound Park