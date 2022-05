2/59 ©Ansa

Nel 2021 il Concertone è in un formato diverso a causa delle restrizioni anti-Covid. Gli artisti non sono in piazza, ma si alternano in parte in presenza alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica (davanti a poche centinaia di invitati, distanziati e con mascherina), in parte in collegamento da diversi luoghi simbolo. C’è anche Noel Gallagher da Londra. A condurre c’è Ambra Angiolini, per la quarta volta consecutiva. Accanto a lei Stefano Fresi, con le incursioni di Lillo Petrolo

