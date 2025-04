Festa dei Lavoratori, cosa fare a Roma il 1° maggio

Le giornate dal 1° al 4 maggio sono dedicate a tutti i lavoratori (operai, impiegati, professionisti nei vari settori, etc.), invitati a partecipare all’evento giubilare insieme ai loro familiari, alle associazioni di categoria e ai sindacati. Le celebrazioni si aprono la mattina di giovedì 1° maggio con il pellegrinaggio alla porta santa e la possibilità di ricevere il Sacramento della Riconciliazione nelle chiese giubilari. Il pellegrinaggio alla porta santa può essere effettuato anche nelle giornate di venerdì e sabato, dalle 8 alle 17. Il culmine del Giubileo dei Lavoratori è la tradizionale messa domenicale presieduta dal pontefice o da un suo delegato: l’ingresso in piazza San Pietro in questa occasione è totalmente gratuito e non richiede alcun tipo di biglietto. Oltre agli appuntamenti religiosi, il Giubileo dei Lavoratori prevede anche attività di carattere culturale, artistico e spirituale in programma in alcune piazze di Roma dalle 11 alle 15 di sabato 3 maggio.

Giubileo a Roma, programma dell'Anno Santo: date e guida agli eventi