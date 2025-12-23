Meteo, allerta maltempo: neve al Nord, piogge al Centro-Sud. Ecco dove

Già dalle prime ore del mattino la pioggia ha iniziato a scendere, anche se moderatamente, sulla Valle d’Aosta, sul Piemonte e sulla Liguria, così come anche su gran parte del versante tirrenico centrale, quindi su Toscana e Lazio. Non si è salvato nemmeno il versante Ovest della Sardegna. La situazione è però in continua evoluzione: il maltempo prenderà anche l'Emilia-Romagna e in generale il resto del Centro Italia, per poi spostarsi sulla maggior parte dei territori del Sud. Le aree meno interessate dal maltempo sono quelle delle estreme regioni di Nord-Est, in particolare nel Triveneto, dove la pioggia si limita a colpire i settori del basso Veneto e, verso sera, alcuni tratti del Friuli-Venezia Giulia.