Meteo, allerta maltempo: neve al Nord, piogge al Centro-Sud. Ecco dove

Meteo, allerta maltempo: neve al Nord e piogge al Centro-Sud. Ecco dove: le previsioni
Introduzione
In Italia è di nuovo maltempo: possibile neve al Nord anche fino a quote collinari e di bassa montagna, sui versanti occidentali, e pioggia al Centro-Sud nella giornata di oggi, 23 dicembre. Ecco le previsioni del meteo: è allerta gialla in nove regioni (LE PREVISIONI DEL METEO DI SKY TG24).
Quello che devi sapere
Previsioni meteo, nuovo vortice ciclonico sull’Italia
Un nuovo vortice ciclonico in movimento dalle Baleari verso la Sardegna, come spiega il portale iLMeteo.it, va ad alimentare la perturbazione già presente sui nostri cieli. Ecco quindi che precipitazioni diffuse e condizioni atmosferiche instabili segneranno anche questa giornata.
Le regioni più colpite dal maltempo
Già dalle prime ore del mattino la pioggia ha iniziato a scendere, anche se moderatamente, sulla Valle d’Aosta, sul Piemonte e sulla Liguria, così come anche su gran parte del versante tirrenico centrale, quindi su Toscana e Lazio. Non si è salvato nemmeno il versante Ovest della Sardegna. La situazione è però in continua evoluzione: il maltempo prenderà anche l'Emilia-Romagna e in generale il resto del Centro Italia, per poi spostarsi sulla maggior parte dei territori del Sud. Le aree meno interessate dal maltempo sono quelle delle estreme regioni di Nord-Est, in particolare nel Triveneto, dove la pioggia si limita a colpire i settori del basso Veneto e, verso sera, alcuni tratti del Friuli-Venezia Giulia.
Dove potrebbe scendere la neve?
Ci si aspetta che possa scendere la neve, anche fino a quote collinari, su alcune zone del Piemonte centro-meridionale e sull'entroterra ligure di ponente. Non solo: sull'arco alpino occidentale sono attese copiose nevicate con accumuli anche di 100-120 centimetri di neve fresca in sole 24 ore nella zona di Artesina e Prato Nevoso (cioè nelle Alpi Marittime). "Un fenomeno davvero importante come non si vedeva da anni in questa zona", spiega Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it.
I venti di Scirocco
Quella di oggi è anche una giornata di venti: lo Scirocco soffia sulla Sardegna e sulla Sicilia, ma anche sul resto del Meridione e fino al basso Adriatico.
Le allerte meteo di oggi 23 dicembre: rischio temporali
Ecco quindi per quali regioni la Protezioni Civile ha diramato allerta meteo per rischio temporali, in tutti i casi di colore giallo (ordinaria criticità).
- Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;
- Basilicata: Basi-A2, Basi-E2, Basi-D, Basi-A1, Basi-C, Basi-E1, Basi-B;
- Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
- Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea;
- Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;
- Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia;
- Umbria: Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Medio Tevere.
Allerta gialla per rischio idraulico in Calabria
Diramata allerta gialla per rischio idraulico in Calabria (Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale).
Le allerte meteo per rischio idrogeologico
E ancora, di seguito le zone su cui è allerta, sempre gialla, per rischio idrogeologico.
- Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Bacino Alto del Sangro, Marsica;
- Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;
- Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
- Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma;
- Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro;
- Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;
- Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia;
- Toscana: Isole.
