Jovanotti in concerto, annunciate le date del tour del 2025

Oltre venti appuntamenti per l’atteso ritorno di Lorenzo Jovanotti . Il cantautore ha annunciato le date del Palajova, al via il 4 marzo dal palco della Vitrifrigo Arena di Pesaro. Tra le città toccate anche Milano, Firenze e Roma.

Il 4 marzo l’artista ( FOTO ) darà il via alla tournée esibendosi alla Vitrifrigo Arena per poi raggiungere tante altre città. I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 14.00 di giovedì 30 marzo.

Per quanto riguarda la discografia, il suo album più recente è Il disco del Sole contenente gli EP La primavera, Mediterraneo e Oasi. Tra i brani di maggior successo del progetto discografico troviamo sicuramente I Love You Baby, certificato con ben quattro dischi di platino per aver venduto più di 400.000 copie in Italia.