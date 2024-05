Amadeus, Jovanotti e Ultimo da Fiorello e Viva Rai 2. VIDEO

“Sono nel posto più iconico”: ha esordito così Amadeus , mostrandosi all’ iconico semaforo , mentre è in videochiamata con Fiorello. Circondato dalla folla, il conduttore delle ultime cinque edizioni del Festival di Sanremo ha scherzato con l’amico e showman sul suo nuovo contratto , e sulle sue giacche sempre molto originali. Poi Fiorello, che il semaforo del Foro Italico non l’ha mai fatto, l’ha raggiunto a bordo della Vespa. Insieme si sono esibiti, “Perché gli Amarello non moriranno mai” (cit.), col corpo di ballo sullo sfondo. E, sempre insieme, hanno accolto Jovanotti . Che, dalla regia, ha fatto una sorpresa a tutti i presenti. “L’avevi detto, e l’hai mantenuto”: così Fiorello lo ha accolto, riferendosi alla promessa di Jovanotti circa un suo ritorno a VivaRai2! , quando si sarebbe ripreso dal brutto incidente di Santo Domingo. Ultimo ospite dell’ultima puntata del mattin show, il cantante Ultimo . Collegato dallo Stadio Olimpico di Roma, il cantautore dei record ha suonato il suo nuovo singolo Altrove. E, raggiunto da Fiorello a bordo di una golf car, ha regalato una personalissima (e straordinaria) versione di Albachiara.

Ci sarà una nuova edizione di VivaRai2?

Al momento dei saluti finali, Fiorello, Amadeus e Jovanotti hanno cantato Azzurro di Adriano Celentano (l’inno degli inni, come lo ha presentato lo showman siciliano). Poi, a bordo di un’auto d’epoca, hanno salutato tutti. “Grazie a tutti, ciao a tutti, è stato bello, ci si rivede alla prossima idea”, ha detto Fiorello. VivaRai2! non tornerà con la terza edizione, dunque? Ad oggi, non ci sono conferme in merito.