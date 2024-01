Jovanotti, intervento di otto ore a 6 mesi dall'incidente in bici

A sei mesi dall’incidente in bicicletta a Santo Domingo, che gli è costato una frattura del femore e della clavicola, Jovanotti è tornato in ospedale per sottoporsi a un nuovo intervento, durato otto ore. È lui stesso a raccontarlo con un post sul suo profilo Instagram: il femore andava ricostruito perché "non era allineato correttamente e nonostante tutta la fisioterapia il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente". Poi un messaggio ai fan - "Da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi" - e una notizia che li farà contenti. Tra la fisioterapia e l’allenamento che lo aspettano, promette, "intanto scrivo canzoni".