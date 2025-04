GialappaShow, stasera è Matilde Gioli la co-conduttrice di puntata

Il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, arriva al giro di boa. La quarta puntata vede Matilde Gioli, attrice dal talento multiforme, affiancare alla conduzione il Mago Forest. In prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW, lunedì 21 aprile, alle ore 21.30

GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, arriva al giro di boa. La quarta puntata va in onda, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW, lunedì 21 aprile, alle ore 21.30. Questa volta è Matilde Gioli, attrice dal talento multiforme, ad affiancare alla conduzione il Mago Forest.