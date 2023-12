Jovanotti taglia i capelli a zero e posta il video sui social

Addio ricci: Jovanotti, in lenta ripresa dall'incidente che lo ha visto coinvolto in Repubblica Dominicana, ha pubblicato su TikTok l'incredibile trasformazione

Sulle note di E si fa bello per te, Jovanotti ha mostrato su TikTok il suo nuovo look. Perché, mentre i più sono soliti tagliarsi a zero i capelli quando fa caldo, lui va controcorrente. E, a zero, si è rasato il primo di dicembre.

Il video su TikTok

Nel video, i cui frame sono poi stati condivisi anche su Instagram, Jovanotti ha mostrato la sua rivoluzione: in pochi secondi, i riccioli hano lasciato il posto a capelli cortissimi. "Ho trovato un nuovo cucciolo di barboncino a Castrocaro", ha poi scherzato nelle stories, inquadrando la matassa di capelli tagliati. Per poi spiegare che, quel nuovo taglio, è in realtà un taglio dato al passato. Dopo l'incidente, la rottura del femore, le operazioni e la riabilitazione, il cantante ha abbandonato le stampelle. Ed è tornato a camminare sulle sue gambe. Ecco dunque che, tagliare i capelli, è un po' come tagliare ciò che è stato. Per prepararsi a ciò che di nuovo il 2024 riserverà.