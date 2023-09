Jovanotti, dopo l'operazione ha una gamba più corta dell'altra

“Adesso ho una gamba più corta dell’altra”. In un’intervista rilasciata a Non è un paese per giovani su Radio 2, Jovanotti ha rivelato la conseguenza inaspettata dell’operazione subita a Santo Domingo dopo l’incidente estivo in bicicletta che gli ha causato la frattura di femore e clavicola. “Ho fatto davvero una caduta da bischero. Mi sono fatto malissimo, il piede era al contrario, mi è esploso il femore” ha ricordato il cantante. Dopo l’operazione e la convalescenza in Repubblica Domenicana a causa dei rischi per la salute, nel mese di agosto Jovanotti ha fatto rientro in Italia e ha iniziato un percorso di fisioterapia a Forlì, dove ha ricevuto anche la visita di Gianni Morandi. “Ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in piedi. Mi hanno detto che ci vorranno altri 4-5 mesi di stampelle. Purtroppo, però, non è che l’operazione l’abbiano fatta proprio bene. Il femore si sono dimenticati di riallinearlo”.