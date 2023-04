Gianni Morandi e Jovanotti, ecco il video di Evviva!

Mi son perso un'altra volta tra le mille tentazioni Non c'è tregua, non c'è sosta in questa voglia di emozioni Sono giorni complicati, ma lo sono sempre stati Sai com'è, poi li rimpiangi quando ormai sono passati Stamattina, per esempio, ho incontrato un conoscente Che mi ha detto, "Caro Gianni cogli l'attimo fuggente Perché è un attimo e lui passa e non sai più dov'è andato" Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto Chi ha dato, ha dato, ha dato

IL TOUR ESTIVO DI MORANDI

Mentre Jovanotti è tornato in bicicletta per il suo Aracataca – Non voglio cambiare pianeta 2, docutrip in 22 partite su Raiplay dal 24 aprile, Morandi si prepara per il tour estivo Go Gianni Go! Estate 2023, che partirà il 6 luglio da piazza Garibaldi a Senigallia per poi toccare Codroipo (8 luglio Villa Manin), Brescia (10 luglio Arena Campo Marte), Parma (12 luglio Parco Ducale), La Spezia (14 luglio Piazza Europa), Ferrara (20 luglio Piazza Trento e Trieste), Piazzola-PD (22 luglio Anfiteatro Camerini), Matera (25 luglio Cava del Sole), Alghero (30 luglio Anfiteatro Ivan Graziani), Castelnuovo di Garfagnana (2 agosto Fortezza Mont'Alfonso), Agrigento (8 agosto Teatro Valle dei Templi), Taormina (10 agosto Teatro Antico di Taormina), Malta (12 agosto Fort Manoel), Isola Capo Rizzuto (16 agosto Porto Turistico Le Castella), Giulianova (18 agosto Porto Turistico), Baia Domizia (20 agosto Arena dei Pini), Mantova (2 settembre Esedra di Palazzo Te).