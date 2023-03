In attesa dell’inizio del tour Go Gianni go! Morandi nei palasport e dell’uscita del nuovo album Evviva!, l'artista di Monghidoro ha ripercorso sessant’anni di carriera tra successi intramontabili e tanta voglia di tornare sul palco. L'INTERVISTA Condividi

Gianni Morandi, presentatosi con una scopa simile a quella utilizzata per spazzare vie le rose e le polemiche dal palco del Teatro Ariston, ha raccontato la nascita del nuovo album Evviva! e dell'imminente tour.

Gianni Morandi: "Questo disco è nato il giorno dell'incidente" La colonna portante della musica italiana ha ripercorso sessant'anni di carriera parlando del nuovo album Evviva!, in uscita venerdì 3 marzo, e del tour Go Gianni go! Morandi nei palasport. Com'è nato il nuovo album? Questo disco è nato il giorno dell'incidente, Jovanotti mi ha chiamato per sapere cosa fosse successo e mi ha detto 'Ti mando una canzone che magari ti mette l'allegria' e mi ha mandato L'allegria. In quel momento è nata la collaborazione con Lorenzo, la frequentazione e le tante date insieme del Jova Beach Party

Il 10 marzo partirà con il tour Go Gianni go! Morandi nei palasport Nove palasport in cui mi esibirò con una band fantastica con cui mi sono trovato molto bene e con cui ho fatto delle prove bellissime. Sono ottimi musicisti, giovani e bravi. Ho davvero tanta voglia di fare questo viaggio attraverso l'Italia. È bellissimo tornare in mezzo alla gente, per me è la parte più bella dell'essere un cantante. Alcuni amano l'aspetto creativo, io invece cantare con le persone, emozionarle ed emozionarmi Ci saranno ospiti? Sangiovanni verrà sicuramente al Forum Cosa dobbiamo aspettarci dalla scaletta? Lo spettacolo che porterò nei palasport avrà una band di tredici persone che daranno una dimensione sonora inedita, poi in mezzo ritaglierò un paio di spazi cercando di creare momenti di intimità con voce e chitarra. Ho inserito brani nuovi, canzoni che non puoi non mettere e ho cercato di pescare tra il 1962 e il 2023 tra circa 540 canzoni

Dopo oltre sessant'anni Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte è ancora un grande successo Non mi rendevo conto che questa canzone mi avrebbe accompagnato per sessant'anni, credo che la metteranno il giorno in cui andrò in paradiso. Ho fatto tante canzoni ma Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte è quella che tutti ricordano. Mi fa impressione vedere i bambini cantarla. C'è stato un momento in cui mi è stata troppo addosso, l'avevo eliminata dai concerti, ma la gente ci rimaneva male, così ho dovuto rimetterla perché è una canzone che fa sorridere Proseguirà con il tour anche questa estate? L'estate invita a fare degli altri concerti ma per ora ci fermiamo, poi vedremo Si starà allenando per il tour Devo continuare a correre finché ce la faccio, non posso smettere perché se ti fermi poi non riparti più e quello è un brutto momento poiché ti metti la copertina davanti alla Tv e ciao. Spero di rimandare quel momento lì anche se prima o poi arriverà C'è un suo erede oggi? Non saprei, non è vero che i cantanti di oggi durano dieci minuti, ci sono tanti cantanti di successo, dovremo esserci fra sessant'anni per saperlo

Lei è reduce dal palco del Festival di Sanremo, tornerebbe come co-conduttore il prossimo anno? Direi che è andata talmente bene che ripetersi è difficile poi credo che Amadeus non pensi proprio a una cosa del genere, lui ha sempre idee nuove e troverà la maniera per chiudere il suo quinquennio, magari potrei tornare in gara Quindi in gara tornerebbe? Assolutamente Felice per la vittoria di Marco Mengoni? Per me Marco è un grande cantante, credo che tecnicamente sia il più bravo che ci sia in Italia. Ha dimostrato di avere cuore, mi piace molto.