Elisa fa volare San Siro: “Avevo paura, ma ora sono in Paradiso”

Elisa in concerto a San Siro: “Sono in paradiso”

Di bianco vestita, Elisa ha dato il via alla serata chiarendo le sue intenzioni con Labyrinth, Rainbow e Broken: portare le anime delle oltre 50.000 persone presenti a toccare vette altissime. Sono bastate poche note per respirare quella magia che ha trasformato Elisa in una principessa della musica. Dopo momenti intensi con Una poesia anche per te, Heaven Out of Hell e Stay, Elisa ha proseguito con Eppure sentire (un senso di te): “Non so come ringraziarvi tutti per questo sogno. L’unica volta che ho cantato questa canzone in questo stadio è stato con i Coldplay. Adesso invece siamo tutti qui insieme per la mia musica, avete voluto così. Mi avete regalato un sogno, vi voglio bene”.

Dopo aver fermato il tempo sulle note di Hallelujah, la cantante ha conquistato il centro del palco per esibirsi con Promettimi e Anche fragile. Un abbraccio fraterno con Giuliano Sangiorgi ha aperto il primo momento dei duetti. Grande alchimia nei brani Basta Così e Ti vorrei sollevare. Un veloce cambio d’abito ha lasciato qualche secondo di pausa al pubblico prima di un momento a dir poco suggestivo: l’esibizione con Almeno tu nell’universo. Il medley di A tempo perso, It Is What It Is, Cure me e Neon ha accompagnato il pubblico al nuovo singolo Sesso debole e Dancing.

Via al terzo atto con un ospite d’eccezione: Dardust. Un vero e proprio karaoke sotto le stelle per il brano Se piovesse il tuo nome, ma l’atmosfera intima ha lasciato spazio a un momento da club con Seta e Palla al centro insieme a Lorenzo Jovanotti.