Elisa, la possibile scaletta del concerto a San Siro

In merito alla scaletta, Elisa ha annunciato la presenza del suo nuovo brano Sesso debole: "Ascoltate il pezzo, guardate il video e preparatevi a saltare, perché lo suoniamo a San Siro." L'artista ha spiegato anche la nascita della canzone: "Sesso debole, parola ormai retrograda che mi piaceva mettere nel testo proprio per sottolineare in modo anche ironico, quanto lo sia. Questo pezzo è nato una sera in cui giocavo con un giro di accordi. Con spontaneità in pochissimo tempo sono uscite anche le parole. Mi ricorda le mie incursioni nel mondo punk rock da adolescente!".

Domenica 15 giugno Elisa è salita sul palco di San Siro per duettare sulle note del brano Aurore Boreali con Cesare Cremonini, protagonista del primo dei due appuntamenti allo stadio milanese. L’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram da oltre 1.800.000 follower: “Scrivere Aurore Boreali con te, vederla nascere in studio tra le nostre mani e alla fine sentirla esplodere mentre la cantiamo insieme in uno stadio pieno di amore. Sembra tutto un sogno ma è la realtà. L’arte ha trasformato il dolore e l’amore in bellezza. Te l’ho sentito dire forte al microfono e ho pensato a quanto avessi ragione. Sei un regalo del cielo”.

Ad aprile Elisa ha pubblicato Nonostante tutto in collaborazione con Cesare Cremonini. L’artista ha dichiarato: “Questa collaborazione con Cesare è nata da uno scambio artistico molto profondo. Nonostante le tante collaborazioni che ho avuto la fortuna di fare nella vita, quella con Cesare è speciale perché è talmente a 360° che mi fa sentire come se fossimo una band, un duo. Lo spazio e la fiducia che mi ha dato in studio mi hanno permesso di esprimermi completamente, non solo come cantante ma anche come cantautrice e come arrangiatrice e produttrice, e non finirò mai di ringraziarlo per avere questo approccio così stimolante".

Infine, Elisa ha concluso: "Mi piace molto come pensa, come crea, lo stimo molto quindi quest’esperienza è stata per me come un’iniezione di fiducia, e insieme uno scambio filosofico, e un viaggio musicale senza confini”.