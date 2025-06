Elisa, live allo stadio San Siro di Milano: cosa sapere

Per garantire ordine e sicurezza, il Comune di Milano ha predisposto un piano straordinario di viabilità per tutti gli eventi allo stadio nel corso dell’estate 2025. A partire dalle 12.00 del giorno del concerto, sarà vietata la circolazione dei veicoli nell’area attorno a San Siro, con la cosiddetta “zona rossa” sottoposta a controlli e a rimozione forzata dei mezzi parcheggiati irregolarmente.

Fanno eccezione i residenti, i veicoli diretti a proprietà private, moto, biciclette, mezzi autorizzati nei parcheggi ufficiali (come quelli di viale Caprilli e piazzale dello Sport), taxi, veicoli per persone disabili con contrassegno, e veicoli attrezzati come autonegozi (se muniti di autorizzazione). L’accesso è consentito attraverso 15 varchi situati in punti specifici della zona (tra cui via Caprilli, via Coppi, piazzale Segesta, via San Giusto e piazzale Lotto), con controlli anche in uscita nei pressi di via Tesio.