Cannes, Palma d'oro d'onore a sorpresa a Denzel Washington

L'attore, al Festival per presentare fuori concorso Highest 2 Lowest di Spike Lee, è stato omaggiato con un premio non annunciato in precedenza

L'attore americano, sulla Croisette per presentare fuori concorso Highest 2 Lowest, film che lo vede recitare ancora una volta diretto da Spike Lee, è stato accolto da una standing ovation: "Sono emozionato, una grandissima sorpresa per me essere qui, una volta ancora a Cannes e ancora una volta collaborando con mio fratello Spike Lee", ha detto l'attore prima che cominciasse la premiere mondiale della pellicola.

Due volte premio Oscar

Washington, due volte premio Oscar (non protagonista nel 1990 con Glory - Uomini di Gloria e protagonista nel 2002 con Training Day) è già stato diretto da Spike Lee altre tre volte: Mo' Better Blues (1990), Malcolm X (1992), He Got Game (1998), Inside Man (2006). Spike Lee ha anche diretto i figlio di Denzel Washington, John David Wahsington, in BlackKklansman.