Jovanotti a Fiorello: "Torno a camminare senza stampelle"

In videochiamata con Fiorello, Jovanotti ha sfoggiato un grosso cappello nero ("il cappello originale di Napoleone, venduto per due milioni di euro da Matteo Renzi a Lorenzo", ha scherzato il conduttore di Viva Rai 2). La conversazione si è poi spostata sulla sua lunga convalescenza. Il cantante ha mostrato la palla con cui fa fisioterapia ogni mattina, ha fatto vedere al pubblico come ora riesca ad alzarsi in piedi. Infine, la rivelazione: "Ho scommesso col mio fisioterapista che domenica riesco a camminare senza le stampelle ", ha confessato Jovanotti. Che ha anche scherzato ("Ho scritto 15 canzoni al giorno, nel frattempo") e fatto una promessa: entro maggio si presenterà in studio da Fiorello.

Un incidente che ha lasciato il segno

L'incidente di Jovanotti a Santo Domingo risale ormai a quattro mesi fa. Tuttavia, le fratture riportate a seguito della caduta in bicicletta si sono rivelate più serie del previsto. Tanto che, solamente qualche giorno fa, il cantautore spiegava di aver combinato "un gran casino", e di essere enormemente dispiaciuto per la sua squadra e i suoi musicisti, che avrebbero dovuto seguirlo in tour nel 2024. "Grazie al cielo sono in gamba e troveranno altro da fare", ha detto, confessando di non sapere quando tornerà a camminare come prima. Oggi i muscoli sono ancora dolenti, specialmente quando appoggia il piede. Nessuno, neanche gli ortopedici, sanno dargli un orizzonte temporale: ogni volta che fanno una previsione, lui la smentisce. E, se anche dovesse riuscire a rimettersi in piedi per dicembre (come promesso a Fiorello), il suo ritorno alla musica dal vivo è incerto. Tuttavia, Lorenzo ha voluto rassicurare i fan: magari nel 2024 non tornerà sul palco, ma la musica è la sua vita. Soprattutto ora. Che pensa a rimettersi in sesto, ma non smette di prendere appunti.