Papa Francesco - Un uomo di parola, l'omaggio di Sky

Jorge Mario Bergoglio, il Pontefice "venuto dalla fine del mondo", si è spento alle 7:35 di questa mattina. A darne il triste annuncio, il cardinale Kevin Farrell. Sky lo omaggia con il primo film in cui un Papa si rivolge direttamente al pubblico, rispondendo con sincerità a varie domande provenienti da tutto il mondo. "Papa Francesco - Un uomo di parola" per la regia del tre volte vincitore del Premio Oscar® Wim Wenders, è su Sky Documetaries alle 21.15 e alle 21.30 su Sky Uno

Questo documentario storico è il primo film in cui un Papa si rivolge direttamente al pubblico, rispondendo con sincerità a varie domande provenienti da tutto il mondo. L'ispiratore leader spirituale affronta una vasta gamma di temi che influenzano il mondo di oggi e condivide la sua visione per un futuro migliore.

Papa Francesco è morto: il Pontefice aveva 88 anni ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ). Jorge Mario Bergoglio, nato il 17 dicembre 1936 a Buenos Aires, in Argentina, è stato il 266esimo Papa della Chiesa cattolica. Durante il suo pontificato ha portato avanti diverse riforme e molti dei suoi messaggi - dal clima ai migranti, fino ai vaccini - sono entrati nella storia. A rendergli omaggio, oltre ai fedeli di tutto il mondo, le presidenti di Commissioni e Parlamento europeo Ursula Von Der Leyn e Roberta Metsola fino a Giorgia Meloni e ai capi di governo di numerosi Paesi, in molti lo omaggiano e a ricordarne la vita, il documentario diretto dal tre volte vincitore del Premio Oscar® Wim Wenders ("Buena Vista Social Club," "Pina," "The Salt of the Earth"), Papa Francesco - Un uomo di parola presenta interviste faccia a faccia con Papa Francesco, il 266° Pontefice della Chiesa Cattolica.

Un documentario "con" Francesco

Il film punta a essere un viaggio insieme al Pontefice. Non un documentario, ma un progetto nato dalla volontà di monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, di fare un film "con" Papa Francesco, e non "su" Papa Francesco. La pellicola ruota intorno a un lungo dialogo con Papa Francesco che si sofferma su diversi temi offrendo risposte alle principali sfide globali del mondo contemporaneo: la morte, la giustizia sociale, l'immigrazione, l'ecologia, la diseguaglianza, il materialismo e il ruolo della famiglia.

Dalla parte degli ultimi

Questa "sinfonia di domande" costituisce lo scheletro del film ripreso grazie alla tecnica direct-to-camera, in cui lo spettatore si ritrova faccia a faccia con Francesco, immerso in un dialogo sul mondo circostante. Il Papa risponde agli agricoltori e ai lavoratori, ai rifugiati, ai bambini e agli anziani, ai carcerati e a coloro che vivono nelle favelas o ancora nei campi profughi. Sono tanti i luoghi mostrati nella pellicola che raccontano il Papa nei suoi tanti viaggi attraverso il mondo: dalla sede delle Nazioni Unite al Congresso degli Stati Uniti, fino a Ground Zero, alla Terra Santa, all'Africa, al Sud America e all'Asia. In tutto il film Papa Francesco condivide la sua visione della Chiesa e la sua profonda preoccupazione per i poveri, il suo impegno per le questioni ambientali e per la giustizia sociale, il suo appello per la pace nelle aree segnate dai conflitti e per la pace e il dialogo tra le diverse religioni.