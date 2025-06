Bianca Balti: "Il sesso mi ha aiutato a guarire. Scriverò un libro"

Ospite a Belve per la seconda volta, Bianca Balti è ripartita da una sua vecchia confessione: "Dio mi allevi da questa forte attrazione verso il pene". A Francesca Fagnani, s'è confessata con apertura e con ironia. Parlando d'amore, di malattia, e di cosa vuol dire essere una top-model quando il cancro ti colpisce.

Bianca Balti scriverà un libro (o forse no)

"Dio ha ascoltato la tua richiesta?", ha chiesto Francesca Fagnani a Bianca Balti. Che, spiazzandola di nuovo, ha risposto: "Dio ha fatto di più: mi ha dato il pene migliore al mondo". Perché, oggi, Bianca è di nuovo innamorata. E sta pensando di scrivere un libro. Lo intolerebbe dal titolo Come il pene mi ha guarita dal cancro, ha scherzato. Chi è il suo compagno? Alessandro Cutrera, pilota del prestigioso campionato monomarca Ferrari Challenge, dove gareggia per il team svizzero CCC Kessel Racing. Al suo fianco dal 2024, Alessandro non l'ha mai lasciata. Ed è stato una presenza gentile e costante, in questi mesi d'operazioni e chemioterapie.

La battaglia contro il cancro

Bianca Balti ha scelto di non nascondersi. Neppure quando, la notizia del tumore ovarico, l'ha colpita dritta in faccia "Quando ho scoperto di essere malata, ho continuato a mostrarmi attiva, presente", ha spiegato. Confessando che, diversi brand, si sono allontanati da lei. Ma, vuole pensare, lo avranno fatto per rispetto. Anche se, dalla monda, si sarebbe aspettata più solidarità. "Volevo suscitare una risposta che non c’è stata. È arrivata solo dopo Sanremo". Tuttavia, seppur nella malattia, l'ultimo anno è stato il più bello della sua vita. Perché mai, prima d'ora, s'era accorta della sua forza interiore.