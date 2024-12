Bianca Balti racconta il tumore a Le Iene: "Voglio vivere al massimo"

“Sorrido sempre, e questo fa dimenticare agli altri che io non abbia i capelli”. Nel servizio de Le Iene, dove ha trascorso 48 ore con Nicolò De Vitiis, Bianca Balti ha raccontato la malattia che sta vivendo, un tumore alle ovaie al terzo stadio scoperto per caso durante una vacanza con le figlie Matilda e Mia. “Non riuscivo nemmeno a camminare dal garage a casa per quanto era forte il dolore. Sono andata in pronto soccorso e il dottore mi ha detto: “È messo davvero male laggiù”. Mi sono messa a piangere, avevo paura per le mie bambine: se fossi morta, come avrebbero fatto? Mi sono sentita una m***a, avevo tolto il seno come prevenzione ma non le ovaie, perché volevo un altro bambino. Adoro i bambini”, ha raccontato la top model, che nel 2022 si era sottoposta a un intervento di mastectomia preventiva dopo aver scoperto di essere portatrice di una mutazione genetica BRCA. “Quando mi hanno operata mi sono resa conto di quanto fosse grave la situazione, perché quando il tumore arriva ai polmoni è al quarto stadio, e sei quasi morto”. Dopo la rimozione di parti di intestino, colon e vescica, Balti ha iniziato la chemioterapia: “Non ho nausea, ma solo una fame terribile come effetto del cortisone”. Per lei non è un problema vedersi senza capelli, ma per la figlia ha preferito comprare una parrucca. “Alla fine, però, mi sento scema, perché mi chiedo: “La sto mettendo per me o per fare sentire meglio gli altri?”. In ogni caso, “penso di non essere mai stata così felice nella mia vita. Anche se non andasse bene, sono felice. Quando hai l'amore dei tuoi cari, quello è il senso della vita”. Accanto a lei ci sono la madre Mariabice Marzani e il padre Bruno, con i quali “ora ho un rapporto giusto. Di loro ho sempre parlato male pubblicamente, ma quanto li amo non l’ho mai detto abbastanza”, e il fidanzato Alessandro Cutrera, pilota di Ferrari Challenge, che prima è stato “ghostato parecchio” e poi è entrato nel cuore della top model. “Lui proprio mi piaceva da subito, ma avevo appena detto alle mie amiche che per un anno non sarei stata con nessuno. Quindi, per dimostrare di essere forte, non l’ho baciato", ha spiegato Balti. “In un modo o nell’altro mi sono sempre sentita superiore agli uomini che ho frequentato, invece con Alessandro non mi sento superiore in niente. Credo di avere un grande problema ad accettare l’aiuto degli altri. Non ho mai avuto un uomo che si prendesse cura di me. Alessandro lo sta facendo”. Lui ha ricambiato le parole di stima: “Ho conosciuto una donna pazzesca”.