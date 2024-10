Bianca Balti su Instagram con il nuovo fidanzato: "L'amore guarisce"

Gli ex amori di Bianca Balti

Quello con Alessandro Cutrera è un amore nato da poco. Fino a qualche tempo fa, accanto a Bianca Balti c'era Helly Nhmad, amico di Leonardo DiCaprio e proprietario di una galleria d'arte a Manhattan.

Balti, che qualche settimana fa è stata operata per un tumore alle ovaie di stadio 3C, e che due anni fa si era sottoposta a una doppia mastectomia preventiva a seguito della diagnosi di BRCA1, ha un passato sentimentale piuttosto burrascoso. Agli inizi della sua carriera come modella ha conosciuto Christian Lucidi, all'epoca assistente fotografo. Dopo tre settimane è rimasta incinta, si è sposata, è diventata mamma di Matilde. Ma, poco dopo, quell'amore è naufragato. Poi, trasferitasi a Marbella, ha conosciuto Matthew McRae, padre di sua figlia Mia, ed è tornata in America per amore. Ma, anche con lui, la storia è finita. L'ultimo legame noto dopo quello con Helly Nhmad è stato Sal Lahoud, direttore creativo e fondatore della società finanziaria Pave.

Oggi, però, nei suoi occhi brilla una luce nuova. E, il merito, sembra essere tutto di Alessandro.