Bianca Balti operata per tumore ovaie: "Lo sconfiggerò"

"Domenica scorsa sono andata al pronto soccorso per un dolore addominale, e ho scoperto di avere un cancro ovarico al terzo stadio. Mi hanno operata, sono in ottime mani, i dottori sono professionali e molto gentili". Un post con poche righe di commento, una foto di lei sorridente davanti ad un mazzo di fiori: Bianca Balti ha raccontato così di aver scoperto di avere un tumore alle ovaie "che si è allargato a tanti organi" racconta la modella. "Ho un lungo viaggio davanti - continua -, ma so che lo sconfiggerò. Per me stessa, per quelli che amo (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti coloro che hanno bisogno di forza. Potete prendere in prestito un po' della mia che ne ho un sacco".