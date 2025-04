Un Film Minecraft è il maggior successo del 2025 negli USA

Jason Momoa ha festeggiato il successo della pellicola condividendo un post sul suo profilo Instagram da oltre sedici milioni di follower: “Ai nostri fan: grazie per esserci stati e per aver reso questo film un successo”

Non si arresta la corsa al botteghino di Un Film Minecraft. Grazie all’ultimo weekend di programmazione, il lavoro ha superato 280.000.000 di dollari su suolo americano divenendo il maggior incasso dell’anno. Medaglia d’argento per Captain America: Brave New World e terzo posto per Dog Man.

Jason Momoa ha voluto festeggiare il successo della pellicola condividendo un post sul suo profilo Instagram da oltre sedici milioni di follower: “Un'altra pietra miliare in questo viaggio sfrenato! Commosso dall'amore e dal supporto che tutti voi avete mostrato per Un Film Minecraft. Ai nostri fan: grazie per esserci stati e per aver reso questo film un successo”.

La pellicola, diretta da Jared Hess, vede nel cast anche Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Hansen e Jennifer Coolidge. Chris Bowman & Hubbel Palmer, Neil Widener & Gavin James e Chris Galletta hanno firmato la sceneggiatura.

Questa la trama: “Quattro improvvisati avventurieri – Garrett ‘The Garbage Man’ Garrison, Henry, Natalie e Dawn – sono alle prese con problemi quotidiani quando vengono improvvisamente trascinati, attraverso un misterioso portale, nell’Overworld: un bizzarro paese delle meraviglie cubico dove regna l’immaginazione. Per far ritorno a casa, dovranno imparare a padroneggiare questo mondo (e proteggerlo dalla minaccia di Piglins e Zombie) mentre intraprendono una magica missione affiancati da un esperto e inaspettato ‘costruttore’ del posto, Steve. L’avventura metterà alla prova tutti e cinque, sfidandoli a essere coraggiosi e a ritrovare le qualità che rendono ciascuno di loro unico e creativo… le stesse abilità di cui hanno bisogno per tornare a vivere nel mondo reale”.