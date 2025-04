Un film Minecraft, il cast del film da oggi al cinema. FOTO

5/8 ©Webphoto

Danielle Brooks interpreta Dawn, un personaggio dal cuore grande e dall’energia contagiosa. La sua forza d’animo aiuta il gruppo a non perdere la speranza nei momenti più difficili. Dotata di una grande inventiva, trova sempre una soluzione per superare gli ostacoli. Il suo ottimismo è un punto di riferimento per i compagni di viaggio



Split Fiction, in lavorazione un film sul celebre videogame