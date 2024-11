Un Film Minecraft, il trailer della pellicola con Jason Momoa

Cinema

L’attore e regista è nato l'1 agosto 1979 a Honolulu. Conosciuto per il ruolo televisivo di Ronon Dex nel telefilm fantascientifico 'Stargate - Atlantis', e per aver interpretato il ruolo del cimmero Conan nell'omonimo film del 2011, ecco i suoi ruoli più celebri

CONAN THE BARBARIAN - Nel 2011 Jason Momoa vestiva i panni dell'eroe cimmero Conan per la saga delle sue avventure nel mitico mondo di Hyboria. Orfano di madre è stato allevato dal padre, fiero guerriero cimmero, che lo inizia al segreto della spada e dell'acciaio. Unico sopravvissuto al saccheggio del suo villaggio e testimone impotente della morte del padre, Conan è determinato ad avere vendetta

JIMMY BOBO - BULLET TO THE HEAD - Lo ritroviamo poi nel film del 2012 che narra la storia di un'improbabile alleanza tra Jimmy Bobo, sicario di New Orleans, e Taylor Kwon (Jason Momoa), detective di Washington D.C. I due si troveranno coinvolti in un'investigazione di alto livello dopo l'uccisione del socio in affari di Jimmy e quella di un ex poliziotto corrotto, su cui stava indagando Taylor