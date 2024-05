Minecraft, la serie animata in lavorazione su Netflix

La piattaforma di streaming ha annunciato i propri piani per rilasciare una serie animata basata sul celebre videogioco, il più venduto di tutti i tempi (che proprio quest'anno festeggia il suo 15º anniversario). La rivelazione è avvenuta durante una delle celebrazioni in occasione dell'anniversario del videogame. Un breve teaser mostra un personaggio creeper verde del gioco che si muove al centro di uno schermo nero prima di esplodere in una nuvola pixelata grigia

Un breve teaser dell’annuncio ufficiale (potete guardare il video nella clip che trovate in fondo a questo articolo) mostra un personaggio creeper verde del videogame che si muove al centro di uno schermo nero prima di esplodere in una nuvola pixelata grigia. Una volta che la nebbia si dissolve, la telecamera si sposta in una caverna sotterranea piena di lava. Alla fine, l'inquadratura si chiude sul logo rosso della “N” di Netflix sopra una roccia vulcanica prima di passare alle parole "Netflix x Minecraft"

Una storia originale con nuovi personaggi

Netflix ha dichiarato che lo show "avrà una storia originale con nuovi personaggi”. Ha inoltre promesso che ulteriori informazioni verranno divulgate presto.

Le trasposizioni cinematografiche (e televisive) di videogiochi sono un grande business a Hollywood in questo momento, con molti celebri franchise in fase di sviluppo.

Le recenti uscite di prodotti di successo - tra cui il film di Mario Bros e le serie televisive The Last of Us e Fallout - hanno invertito la tendenza delle trasposizioni di videogiochi sullo schermo (non delle console videoludica, s'intende). Fino a non molto tempo fa, infatti, tali trasposizioni risultavano grandi fallimenti sia lato commerciale che sul piano della critica.