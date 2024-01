Minecraft, Jack Black entra nel cast del film tratto dal videogagame

La pellicola, che arriverà nelle sale il 4 aprile 2025, vede unirsi al cast il mitico attore e musicista. Il film live-action tratto dal popolarissimo videogioco sandbox openworld ha come regista Jared Hess, che ha già diretto Black nella commedia del 2006 “Super Nacho”



L’attesissimo film live-action Minecraft, che arriverà nelle sale il 4 aprile 2025, vede unirsi al cast il mitico attore e musicista Jack Black.

La pellicola tratta dal popolarissimo videogioco sandbox openworld ha come regista Jared Hess, che ha già diretto Black nella commedia del 2006 Super Nacho. “A Jack Black sta evidentemente piacendo prendere parte ai film tratti dai videogiochi”, fa giustamente notare Valentino Cinefra su un articolo pubblicato dal magazine specializzato in opere videoludiche Spaziogames. Infatti la star di Hollywood - molto nota anche nelle sette note oltre che nella settima arte come membro del mitico duo Tenacious D, non manchiamo mai di ricordarlo - ha già prestato la voce al personaggio di Bowser nel film di animazione di Super Mario. E sarà anche nel prossimo di Borderlands, quindi sta creando un legame sempre più indissolubile con il mondo gaming. Del resto il protagonista di School of Rock è un vero cultore di videogiochi, che ama, colleziona e di cui spesso e volentieri parla (addirittura su un canale YouTube aperto ad hoc per trattare di arte videoludica). “Black sembra essere diventato l'attore di Hollywood scelto per le storie dai giochi allo schermo, avendo recitato in The Super Mario Bros. Movie, Jumanji: The Next Level e nell'imminente Borderlands della Lionsgate. Prossimamente riprenderà il suo ruolo vocale come Po nella commedia Kung Fu Panda 4 di Universal e DreamWorks Animation, in uscita il 8 marzo”, si legge sul magazine americano Variety.

Il protagonista di Minecraft sarà Jason Momoa Come annunciato in precedenza, sarà Jason Momoa il protagonista del film Minecraft. Il divo reciterà insieme a Emma Myers della serie televisiva di Netflix Mercoledì e Danielle Brooks, l’attrice che interpreta Sofia nel film Il colore viola (The Color Purple), diretto nel 2023 da Blitz Bazawule.

La produzione di Minecraft dovrebbe iniziare a breve e le riprese si svolgeranno in Nuova Zelanda. La pellicola dovrebbe uscire al cinema il 4 aprile 2025, prodotta da Warner Bros. e Legendary. Il regista Jared Hass è quello che ha diretto il cult movie Napoleon Dynamite.

“Non è chiaro di cosa tratterà il film Minecraft o chi stia scrivendo la sceneggiatura. Una versione cinematografica del gioco è stata in lavorazione per anni, con Shawn Levy, Rob McElhenney e Peter Sollett tutti a un certo punto in trattative per la regia”, scrive Rebecca Rubin su Variety.

Un videogame che ha scritto la storia dei videogiochi Minecraft ha debuttato nel 2011 ed è stato descritto come “uno dei giochi più influenti del decennio 2010-2020”. È stato il videogioco più venduto della storia, con oltre 200 milioni di copie vendute su molteplici piattaforme. Da PlayStation 3 a Xbox 360, da PlayStation 4 a Xbox One, da Microsoft Windows a Wii U, da Nintendo Switch a macOS, da Linux a PlayStation Vita, Android, iOS e Nintendo 3DS, questo gioco è venduto e giocato praticamente ovunque.

Il videogame Minecraft è stato ideato dalla casa di produzione svedese Mojang Studios, che è stata acquistata nel 2014 da Microsoft. Mojang Studios, lo sviluppatore svedese dietro il gioco, sarà produttore dell'adattamento cinematografico.

Il gioco in stile sandbox consente ai giocatori di utilizzare blocchi colorati per creare mondi tridimensionali. Ha anche generato numerosi spin-off, come Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth, Minecraft Dungeons e Minecraft Legends.